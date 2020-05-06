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«Болезнь захватит всю землю»: кто предсказывал коронавирус много лет назад 

express-novosti.ru и ещё 1 6 мая 2020
«Болезнь захватит всю землю»
Фото: Express-novosti.ru
Каждый из этих знаменитых пророков в разную эпоху и по-разному предсказал планете большую беду. Конечно, в их словах много тумана, и понять их фразы может не каждый. И всё же…
Например, Григорий Распутин, которого даже семья русского царя Николая II считала настоящим провидцем, однажды обронил такую фразу, касаемо начала третьего тысячелетия: «Болезнь захватит всю землю, заболеют миллионы людей, площади будут усыпаны горами трупов. Эта будет белая смерть, от которой человечество еще не придумает спасения».
Нострадамус выдавал свои предсказания ещё 500 лет тому назад. Существует такое его пророчество: «Большая чума придет на землю из приморского города. Будет близким спасение, но лекарство будут искать долго».
Ухань, из которого родом коронавирус, конечно город совсем не приморский. Но первый больной зарегистрирован на тамошнем… рыбном рынке. Да и спасение нам обещают каждый день, предлагают ещё чуть-чуть потерпеть на самоизоляции. Да лекарства и в самом деле пока так и не изобрели.
Что касается Ванги, она ещё в 1995 году обронила такую фразу: «В двойной год ядовитый желтый туман взойдет над целым миром. Спасения не будет, умирать станут и старые и молодые…».
Двойной год, это, судя по всему, 2020-й. И умирают на самом деле люди самых разных возрастов. Да и спасения, то есть препарата от вируса, пока ещё так никто и не придумал.
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Комментарии 46
Безумный мир , Другое , Жизнь после смерти , Григорий Распутин , Николай II
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