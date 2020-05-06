Люди нашли лица инопланетян у себя дома

Пользователи социальной сети Facebook заметили в очертаниях предметов, которые их окружают дома, лица инопланетных существ. Они создали группу в Facebook "Вещи с лицами", где публикуют своих "инопланетян".

Юзеры по всему миру обнаружили черты людей, животных и других существ в неживых предметах вроде подсвечников, цветов, мебели и домов. Подобное восприятие неодушевленных объектов называется парейдолией — это разновидность визуальных иллюзий, где в качестве основы выступают детали реального объекта.

Так, одна из пользовательниц Чери Десмараис призналась, что уже долгие годы видит лица в неживых предметах и до появления группы в Facebook, ей даже казалось, что она "одна такая сумасшедшая".

Однако ее опасения не подтвердились. Норвежка Диана Марго опубликовала фото дома с "глазами" и дорисовала ему рот и румянец.

Things with faces

Тем временем Барбара Хенсли из Великобритании выложила фото необычного цветка, а шведка Беатрис Лехтила приняла держатель туалетной бумаги за монстра с разинутой пастью и языком.

Things with faces