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Люди по всему миру нашли лица инопланетян у себя дома 

Мира Маркина 6 мая 2020
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Фото: depositphotos.com
Пользователи социальной сети Facebook заметили в очертаниях предметов, которые их окружают дома, лица инопланетных существ. Они создали группу в Facebook "Вещи с лицами", где публикуют своих "инопланетян".
Юзеры по всему миру обнаружили черты людей, животных и других существ в неживых предметах вроде подсвечников, цветов, мебели и домов. Подобное восприятие неодушевленных объектов называется парейдолией — это разновидность визуальных иллюзий, где в качестве основы выступают детали реального объекта.
Так, одна из пользовательниц Чери Десмараис призналась, что уже долгие годы видит лица в неживых предметах и до появления группы в Facebook, ей даже казалось, что она "одна такая сумасшедшая".
Однако ее опасения не подтвердились. Норвежка Диана Марго опубликовала фото дома с "глазами" и дорисовала ему рот и румянец.
Things with faces
Тем временем Барбара Хенсли из Великобритании выложила фото необычного цветка, а шведка Беатрис Лехтила приняла держатель туалетной бумаги за монстра с разинутой пастью и языком.
Things with faces
Things with faces
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о забавных иллюзиях, получившихся случайно.
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Безумный мир
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