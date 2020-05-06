Предсказано, каким будет наше цифровое будущее 

Смотрите видео и узнайте, каким будет наше будущее. По мнению многих специалистов, кризис 2008 года стал началом глобальной переделки мира. Сейчас планету захватил кризис перепроизводства, и для выхода из него потребуется приложить немало усилий. Так, одним из вариантов может стать налог, взимаемый абсолютно со всех. Вкупе со всеобщей чипизацией, о которой уже давно говорят как о вполне реальном явлении, будущее рисуется очень мрачным. Что ещё может ждать нас в нынешнем веке, расскажет ролик.