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Предсказано, каким будет наше цифровое будущее 

Елена Красовская 6 мая 2020
Смотрите видео и узнайте, каким будет наше будущее. По мнению многих специалистов, кризис 2008 года стал началом глобальной переделки мира. Сейчас планету захватил кризис перепроизводства, и для выхода из него потребуется приложить немало усилий. Так, одним из вариантов может стать налог, взимаемый абсолютно со всех. Вкупе со всеобщей чипизацией, о которой уже давно говорят как о вполне реальном явлении, будущее рисуется очень мрачным. Что ещё может ждать нас в нынешнем веке, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользователи Сети нашли драму на пачке овсянки.
Безумный мир , Видео
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