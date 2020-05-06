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«Горящий океан»: в Сети показали уникальное явление, поразившее всех 

Диана Товсепова 6 мая 2020
В 2020 году мир не перестает удивлять. Масштабные пожары, наводнения, вирусы уже становятся для нас обычным делом, но вот, когда на планете происходит что-то поразительно прекрасное, удивляются все.
Так, в Сети в последние дни во всю пишут о природном чуде — океан вдруг "загорелся" неоновым светом. Десятки фото и видео, опубликованных в соцсетях, получили тысячи восторженных комментариев.
В частности, волны на побережье калифорнийского Сан-Диего засветились неоново-голубым светом. Люди побежали смотреть на чудо и поразились тому, как горит океан. В волнах переливаются огоньки, а если коснуться воды, она будто "замыкает" ярким светом под ногами.
@patrickc_la
Дельфины, обитающие в этих водах, также стали светиться.
@patrickc_la
Местные жители поспешили плескаться в неоновых волнах.
@patrickc_la
Интересно, что у чуда, которое восхитило практически всех, оказывается есть простое объяснение. На самом деле так действует биолюминесценция — крошечный планктон светится и при движении излучает ярко-синее сияние. Обычно в дневное время этот планктон красный, но к сумеркам начинает синеть. Ученые называют это естественным механизмом защиты планктона против хищников.
Однако даже те, ко знает природу этого волшебного свечения, не перестают завороженно наблюдать за "горящими" океанскими волнами.
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Безумный мир , Видео
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