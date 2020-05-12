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Существо с зубастым хвостом прибило к берегу 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
В Сети появилось видео со странным существом, которое вынесло на побережье. Ролик с уникальным животным заметило издание Daily Star.
Находкой поделилась Лия Деннисон (Leah Dennison), которая гуляла с другом по Брайтон-Бич. Она записала видео с загадочным существом и выложила в Сеть, надеясь, что кто-то поможет ей выяснить, что это за животное. Внимание привлекает его длинный хвост, который "оснащен" шипами, похожими на зубы, и круглые наросты, которыми усыпано все тело.
Кто-то посчитал, что существо похоже на морскую лисицу, хотя представители этого вида встречаются у восточного побережья Атлантики, а не у западного.
Ранее "Рамблер" писал о том, что неизвестное черное существо озадачило пользователей Сети.
Безумный мир , Видео
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