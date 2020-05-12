Мужчина больше года терпел сто тысяч пчел в доме

Пчелы построили огромный улей в доме американца. Об этом сообщает CNN.

В ноябре 2018 года 26-летний сотрудник CNN Джордж Монтгомери (George Montgomery) переехал в пригород Атланты (штат Джорджия). Он заметил живущих в доме пчел лишь следующей весной. «Можно было слышать, как они бились о стену, когда приземлялись, чтобы ползти в улей», — рассказывает он. Насекомые скрывались в перекрытиях между первым и вторым этажом и попадали внутрь через щель между дощатой обшивкой стены и кирпичным фундаментом.

Монтгомери больше года терпел их присутствие и решил действовать лишь в конце февраля, когда рой во дворе помешал ему стричь лужайку. Мужчина записался к дезинсектору и два месяца ждал, когда до него дойдет очередь. Специалист приехал к нему со специальным пылесосом для сбора пчел и заполнил живыми насекомыми три мешка, рассчитанных на 30-40 тысяч пчел. Кроме того, он нашел 27 килограммов сот с медом. Пойманных пчел не стали уничтожать, а вывезли на пасеку на севере штата.