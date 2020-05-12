В доме у американца поселились сто тысяч пчел 

Житель США целый год жил в доме вместе со ста тысячами пчел. Об этом сообщает CNN.

В 2018 году 26-летний Джордж Монтгомери переехал в пригород Атланты. Спустя год он услышал, что в его доме поселились пчелы.

"Можно было слышать, как они бились о стену, когда приземлялись, чтобы ползти в улей", — рассказал он.

Пчелы поселились в перекрытиях между этажами дома и попадали внутрь через щель между стеной и фундаментом. Так продолжалось на протяжении года, пока в феврале этого года на него не напал целый рой пчел. Монтгомери записался в очередь на услуги дезинфектора, но ждать ему пришлось два месяца.

CNN

Когда к нему приехал эксперт, он собрал пчел с помощью специального пылесоса. Он заполнил три мешка, вместимость которых составляет 30-40 тысяч насекомых. Также в доме нашли 27 килограммов сот с медом. Мужчина рассказал, что пчел не уничтожали, а вывезли на специальную пасеку.