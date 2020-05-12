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В доме у американца поселились сто тысяч пчел 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В доме у американца поселились сто тысяч пчел
Фото: depositphotos.com
Житель США целый год жил в доме вместе со ста тысячами пчел. Об этом сообщает CNN.
В 2018 году 26-летний Джордж Монтгомери переехал в пригород Атланты. Спустя год он услышал, что в его доме поселились пчелы.
"Можно было слышать, как они бились о стену, когда приземлялись, чтобы ползти в улей", — рассказал он.
Пчелы поселились в перекрытиях между этажами дома и попадали внутрь через щель между стеной и фундаментом. Так продолжалось на протяжении года, пока в феврале этого года на него не напал целый рой пчел. Монтгомери записался в очередь на услуги дезинфектора, но ждать ему пришлось два месяца.
CNN
Когда к нему приехал эксперт, он собрал пчел с помощью специального пылесоса. Он заполнил три мешка, вместимость которых составляет 30-40 тысяч насекомых. Также в доме нашли 27 килограммов сот с медом. Мужчина рассказал, что пчел не уничтожали, а вывезли на специальную пасеку.
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Безумный мир , Джордж Монтгомери , CNN
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