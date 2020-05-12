Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина сочла ванную местом убийства после косметической процедуры девушки сына 

Lenta.ru 8 часов назад
Ванная после процедуры до ужаса напугала женщину
Фото: Страница «Home Cleaning Tips And Tricks» в Facebook
Девушка перекрасила волосы в красный цвет дома у своего бойфренда и перепугала его мать. На публикацию последней в Facebook-сообществе Home Cleaning Tips And Tricks обратили внимание в The Sun.
Незнакомка выложила фотографию ванной комнаты, стены и сантехника которой были покрыты подтеками, напоминающими следы крови. Мать пояснила, что подруга сына провела косметическую процедуру, находясь у нее в гостях, и забыла привести в порядок ванную. «Я обнаружила беспорядок лишь несколько дней спустя, поскольку в моей спальне есть отдельная ванная комната», — добавила автор поста.
Женщина также призналась, что ее ужаснули «кровоподтеки» на стенах: увидев их, она решила, что в ванной произошло убийство.
Пользователи Facebook тоже сочли следы красной краски похожими на пятна крови. «Боже мой, я подумала, что это кровь… Выглядит жутко», «Какого черта она не убралась за собой? Надеюсь, ты это отмыла», «Это мерзко и некультурно. Я бы больше не пустила в свой дом такую гостью», — комментировали они.
В апреле глава британского салона Bleach London Алекс Браунселл объяснил массовое желание женщин поэкспериментировать с внешностью во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Тягу к переменам он связывает с отсутствием возможности выйти в свет: оставшиеся дома из-за пандемии женщины решили испробовать на себе разные образы без опасений показаться на публике после неудачного эксперимента.
Видео дня. У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
Последние новости
В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу России предрекли улучшение системы здравоохранения из-за коронавируса России предрекли улучшение системы здравоохранения из-за коронавируса Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены шансы россиян на возвращение к обычной жизни
Оценены шансы россиян на возвращение к обычной жизни
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Как Россия спасла Таиланд от войны
Как Россия спасла Таиланд от войны
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Растения, которые едят насекомых
12:47
Растения, которые едят насекомых
Безумный мир
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
00:44
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
Безумный мир
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
05:15
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Истории
Удивительные «стеклянные» существа планеты
10:51
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Безумный мир
В вулканах обнаружили странных живых существ
10:31
В вулканах обнаружили странных живых существ
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение