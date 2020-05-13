Зачем устраивают похороны секс-игрушкам 

С тем, что японцы очень своеобразная нация, спорить не будет никто. Достаточно посмотреть их телевизионные шоу или ознакомиться с экстравагантными сексуальными пристрастиями. Но в этот раз жители Страны восходящего солнца превзошли сами себя — у них появился сервис, совершающий похоронные обряды над секс-куклами. Основатель фирмы считает, что если эти игрушки рождены для любви, то заслуживают того, чтобы с ними прощались с любовью.

Появившаяся в начале 2020 года компания с говорящим названием Human Love Doll Company («Компания человеческой любви к куклам») предлагает организовать похороны вышедшей из строя секс-куклы по высшему разряду, согласно буддийскому обряду. Идея этого странного сервиса пришла в голову не менее необычной личности — японской звезде фильмов для взрослых Реи Като. Эта дама называет себя почему-то буддийским монахом и именно она проводит церемонию для кукол с чтением молитв и прочими манипуляциями.

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Като не видит ничего необычного в своей услуге — она считает, что секс-кукла многим заменяет любимого человека или даже семью, поэтому просто выбрасывать ее на свалку неправильно. На сайте компании можно выбрать три вида церемонии: «Эконом», «Стандарт» и «Премиум».

Самый простой пакет услуг обойдется владельцам секс-кукол всего в 280 долларов. За эти деньги выполнят отпевание с выдачей владельцу соответствующего сертификата. После этого куклу просто утилизируют. Более продвинутый стандартный пакет предусматривает не только отпевание, но и видеосъемку утилизации. Такие «похороны» обойдутся в 460 долларов.

Наиболее эффектным будет обряд «Премиум», за который придется выложить солидную сумму 830 долларов. Ха эти деньги секс-игрушку отпоют, а затем разберут на части, используя специальные ритуальные ножи. Часть деталей получит безутешный хозяин, а все остальное будет уничтожено. Да, все это владелец куклы может при желании наблюдать сам, если видео его не устраивает.

Стоит ли этому удивляться — секс-куклы с каждым годом все чаще заменяют японцам реальных спутниц жизни. Если раньше такая игрушка была уделом одиноких мужчин, то сейчас все больше парней делают осознанный выбор в пользу синтетической женщины.