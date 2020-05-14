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Олень провалился через крышу в дом к индийцам 

Мария Сергеева 2 часа назад
Олень попал в гости к индусам и был шокирован
Фото: Кадр из YouTube/Zee 24 Taas
Во время своего забега от голодного леопарда раненый олень оказался в жилом доме индусов, проникнув в жилище через кровлю, провалившуюся внутрь. Ошеломленное животное разбудило спящую семью, о чем сообщает UPI.
Вызванные индийцами спасатели заметили, что, несмотря на шоковое состояние, животное вело себя спокойно. Повреждений при падении олень не получил, поэтому после беглого осмотра его отправили в центр спасения Национального парка имена Санджая Ганди, где после проверки ветеринарами его выпустят на волю.
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