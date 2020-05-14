Олень попал в гости к индусам и был шокирован

Во время своего забега от голодного леопарда раненый олень оказался в жилом доме индусов, проникнув в жилище через кровлю, провалившуюся внутрь. Ошеломленное животное разбудило спящую семью, о чем сообщает UPI.

Вызванные индийцами спасатели заметили, что, несмотря на шоковое состояние, животное вело себя спокойно. Повреждений при падении олень не получил, поэтому после беглого осмотра его отправили в центр спасения Национального парка имена Санджая Ганди, где после проверки ветеринарами его выпустят на волю.