Девушка «подоила» огурец и изменила жизни людей 

Пользовательница TikTok поделилась с подписчиками необычным рецептом поедания огурца. Девушка рассказала, что овощ сначала нужно "подоить", чтобы улучшить его вкус. Запись опубликована на ее странице в видеохостинге.

Автор видео узнала о странном способе благодаря сестре своего мужа, которая заверила, что так огурец становится более свежим и менее горьким.

Чтобы "подоить" овощ необходимо отрезать от него маленькую часть и натирать ее о сам огурец, пока не проступит белая субстанция. Девушка отметила, что так действительно улучшается вкус овоща, а подписчики поблагодарили ее за такой рецепт, пояснив, что этот совет изменил их жизни.