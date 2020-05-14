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Девушка «подоила» огурец и изменила жизни людей 

Мария Сергеева 3 часа назад
Пользовательница TikTok поделилась с подписчиками необычным рецептом поедания огурца. Девушка рассказала, что овощ сначала нужно "подоить", чтобы улучшить его вкус. Запись опубликована на ее странице в видеохостинге.
Автор видео узнала о странном способе благодаря сестре своего мужа, которая заверила, что так огурец становится более свежим и менее горьким.
Чтобы "подоить" овощ необходимо отрезать от него маленькую часть и натирать ее о сам огурец, пока не проступит белая субстанция. Девушка отметила, что так действительно улучшается вкус овоща, а подписчики поблагодарили ее за такой рецепт, пояснив, что этот совет изменил их жизни.
Ранее "Рамблер" писал о том, что олень провалился через крышу в дом к индийцам.
Безумный мир , Видео
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