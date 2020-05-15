Женщина варила макароны и узрела «чудо» 

Пользователь Twitter по имени Мэттью Бернсайд (Matthew Burnside) рассказал о «чуде», которое узрела его супруга во время варки макарон. Кусочки вермишели прилипли к ложке и сложились в улыбку, что развеселило и воодушевило пользователей соцсети.

«Она прокричала через весь дом, и я побежал, подумав, что случилось нечто ужасное», — рассказал юзер.

Однако когда он ворвался в кухню, то увидел, что жену восхитило улыбающееся лицо, которое сформировалось из макаронин. Мужчина сфотографировал его и поделился снимком.

В сети оценили «чудо»: «Святой Спагетелло», как назвала его пара, вдохновил пользователей на поиски улыбок в привычных вещах.

Кроме того, многие обратили внимание, что у продуктов может быть и другое «выражение лица».