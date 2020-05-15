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Женщина варила макароны и узрела «чудо» 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter по имени Мэттью Бернсайд (Matthew Burnside) рассказал о «чуде», которое узрела его супруга во время варки макарон. Кусочки вермишели прилипли к ложке и сложились в улыбку, что развеселило и воодушевило пользователей соцсети.
«Она прокричала через весь дом, и я побежал, подумав, что случилось нечто ужасное», — рассказал юзер.
Однако когда он ворвался в кухню, то увидел, что жену восхитило улыбающееся лицо, которое сформировалось из макаронин. Мужчина сфотографировал его и поделился снимком.
В сети оценили «чудо»: «Святой Спагетелло», как назвала его пара, вдохновил пользователей на поиски улыбок в привычных вещах.
Кроме того, многие обратили внимание, что у продуктов может быть и другое «выражение лица».
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