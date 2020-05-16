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Разделись догола: сотрудники кубанских ресторанов нагишом обратились к властям за помощью 

Новая Кубань 7 часов назад
Россияне нагишом обратились к властям за помощью
Фото: Новая Кубань
В Краснодарском крае ресторанный бизнес переживает сейчас тяжелые времена. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции многие заведения общепита либо закрылись, либо перешли исключительно на доставку своих блюд.
Однако некоторые предприятия питания России не готовы к такому развитию своего бизнеса и организовали акцию #голыерестораны.
Фото: "Луи Бидон"
К флешмобу присоединились краснодарские рестораны "Луи Бидон", "Holyplace" и "Funky Food", в социальных сетях которых появились фотографии обнаженных сотрудников заведений с табличками и надписями "Когда конец?".
"Друзья, мы на грани! Мы фанатично преданы своему делу и до сих пор не закрыли наши рестораны! Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к любимым ресторанам! Мы очень сильно ждём того дня, когда сможем встречать наших гостей̆ и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие, светлые эмоции! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей̆, когда мы сможем начать работу!
Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и, конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекции. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена!
Поддержите, пожалуйста, нас, сделайте репост, нам очень важно быть услышанными!", — сообщается в описании к фотографиям.
Ранее "Новая Кубань" сообщала о том, что Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому на Кубани приостанавливают работу гостиницы, санатории, ТРЦ, рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, буфеты и другие места общепита, за исключением заведений, обслуживающих на вынос и доставку заказов.
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Безумный мир , Вениамин Кондратьев
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