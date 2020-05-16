Россияне нагишом обратились к властям за помощью

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В Краснодарском крае ресторанный бизнес переживает сейчас тяжелые времена. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции многие заведения общепита либо закрылись, либо перешли исключительно на доставку своих блюд.

Однако некоторые предприятия питания России не готовы к такому развитию своего бизнеса и организовали акцию #голыерестораны.

Фото: "Луи Бидон"

К флешмобу присоединились краснодарские рестораны "Луи Бидон", "Holyplace" и "Funky Food", в социальных сетях которых появились фотографии обнаженных сотрудников заведений с табличками и надписями "Когда конец?".

"Друзья, мы на грани! Мы фанатично преданы своему делу и до сих пор не закрыли наши рестораны! Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к любимым ресторанам! Мы очень сильно ждём того дня, когда сможем встречать наших гостей̆ и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие, светлые эмоции! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей̆, когда мы сможем начать работу!

Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и, конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекции. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена!

Поддержите, пожалуйста, нас, сделайте репост, нам очень важно быть услышанными!", — сообщается в описании к фотографиям.