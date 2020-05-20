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Пилот оставил в небе над Россией два новых слова 

Lenta.ru 3 часа назад
Пилот оставил в небе над Россией два новых слова
Фото: Depositphotos
Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «Отпуск будет».
Согласно информации портала, инцидент, как и предыдущий аналогичный, был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA.
Flightradar24.com
Ранее в мае сообщалось, что российский летчик в небе над той же местностью вывел фразу «А где все?». Позже была раскрыта личность пилота — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев. По его словам, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Безумный мир , Олег Кобзев
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