Пилот оставил в небе над Россией два новых слова 

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Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «Отпуск будет».

Согласно информации портала, инцидент, как и предыдущий аналогичный, был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA.

Flightradar24.com

Ранее в мае сообщалось, что российский летчик в небе над той же местностью вывел фразу «А где все?». Позже была раскрыта личность пилота — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев . По его словам, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.