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Рыболов вытащил из озера загадочного волосатика 

Lenta.ru 1 час назад
Загадочное животное, пойманное в Сербии, оказалось волосатиком. Об этом сообщает издание Daily Star.
Сербский рыболов Марко Унгурьянович (Marko Ungurjanovic) выложил в Facebook видео необычного существа, напоминающего извивающийся шнурок. Оно попалось ему во время рыбалки на Завойском озере. По его словам, первоначально он не знал, что это такое, однако позднее выяснил, что это был волосатик — беспозвоночное, относящееся к типу Nematomorpha.
Взрослые волосатики, как правило, вырастают до 30-40 сантиметров в длину, однако встречаются особи длиной до двух метров. При этом их толщина не превышает пяти миллиметров. Личинки волосатиков паразитируют на ракообразных и насекомых, в том числе на тараканах и богомолах.
Завойское озеро располагается на юго-востоке Сербии. Оно образовалось в 1963 году после оползней, перекрывших реку Височицу. Его площадь составляет 5,5 квадратных километра, а глубина — до 80 метров.
Ранее сообщалось о редких моллюсках — голубых драконах, которые выплыли на берег моря в американском штате Техас и удивили местных жителей. Посетители пляжа опубликовали фотографии этих уникальных существ в соцсетях.
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