Русские рестораны начали голые акции протеста

Рестораторы по всей стране устали ждать, когда им разрешат работать, и используют любые меры, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Вот и сотрудники омского питейного заведения Dvorik решили присоединиться к всероссийскому флешмобу «Голый голод». Они сфотографировались обнаженными, объяснив, что таким образом хотят «передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя» их ресторан.

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«Мы чувствуем себя «голыми» и опустошенными. Мы так же, как и вы, задаемся вопросом: сколько еще будет длиться эта ситуация?» — пишут работники заведения под своим постом в «Инстаграме». Они хотят добиться возможности открыть хотя бы летнюю веранду или получить ответ на вопрос, когда можно будет вернуться к работе в привычном формате.

Как накануне пояснил замгубернатора Омской области Дмитрий Ушаков , ресторанам могут разрешить открыть летние веранды после 3 июня, принимать же гостей в залах заведения общепита, возможно, начнут после 23 июня. Но эти даты могут измениться, если заболеваемость коронавирусом в регионе не пойдет на спад.

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