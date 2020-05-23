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Сотрудники ресторанов устали ждать, когда им разрешат работать, и устраивают голые флешмобы. … 

Новый Омск и ещё 1 16 часов назад
Русские рестораны начали голые акции протеста
Фото: Новый Омск
Рестораторы по всей стране устали ждать, когда им разрешат работать, и используют любые меры, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Вот и сотрудники омского питейного заведения Dvorik решили присоединиться к всероссийскому флешмобу «Голый голод». Они сфотографировались обнаженными, объяснив, что таким образом хотят «передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя» их ресторан.
Instagram.com
«Мы чувствуем себя «голыми» и опустошенными. Мы так же, как и вы, задаемся вопросом: сколько еще будет длиться эта ситуация?» — пишут работники заведения под своим постом в «Инстаграме». Они хотят добиться возможности открыть хотя бы летнюю веранду или получить ответ на вопрос, когда можно будет вернуться к работе в привычном формате.
Как накануне пояснил замгубернатора Омской области Дмитрий Ушаков, ресторанам могут разрешить открыть летние веранды после 3 июня, принимать же гостей в залах заведения общепита, возможно, начнут после 23 июня. Но эти даты могут измениться, если заболеваемость коронавирусом в регионе не пойдет на спад.
Уважаемые читатели, примите участие в голосовании дня, выбрав подходящий для вас вариант ответа.
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Комментарии 2
Безумный мир , Дмитрий Ушаков
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