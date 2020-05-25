Открыто пророчество о враге России в Третьей мировой 

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Китаю предстоит выступить в роли противника России в Третьей мировой войне. Соответствующее пророчество в свое время якобы сделал советский менталист Вольф Мессинг , говорится в материале, размещенном в сети.

Согласно «предсказанию Мессинга», опубликованному в « Яндекс . Дзен», в будущем КНР станет самой серьезной угрозой для Москвы. Китайская сторона будет маскировать свои агрессивные шаги, выдавая себя за друга и партнера России.

Из-за действий Пекина должна начаться Третья мировая, отмечается в процитированном посте. Китай ударит ядерным оружием по Японии и Тайваню, после чего против КНР выступит Россия.