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Открыто пророчество о враге России в Третьей мировой 

Аргументы Недели 5 часов назад
Открыто пророчество о враге России в Третьей мировой
Фото: Аргументы Недели
Китаю предстоит выступить в роли противника России в Третьей мировой войне. Соответствующее пророчество в свое время якобы сделал советский менталист Вольф Мессинг, говорится в материале, размещенном в сети.
Согласно «предсказанию Мессинга», опубликованному в «Яндекс. Дзен», в будущем КНР станет самой серьезной угрозой для Москвы. Китайская сторона будет маскировать свои агрессивные шаги, выдавая себя за друга и партнера России.
Из-за действий Пекина должна начаться Третья мировая, отмечается в процитированном посте. Китай ударит ядерным оружием по Японии и Тайваню, после чего против КНР выступит Россия.
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Безумный мир , Вольф Мессинг , Яндекс
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