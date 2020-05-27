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Десятилетняя девочка напугала грабителя и обратила его в бегство 

Lenta.ru 5 часов назад
В американском городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, девочка обратила грабителя в бегство. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.
Десятилетняя Лола Летурно (Lola Letourneau) сидела в автомобиле и ждала мать, которая еще не вышла из дома. Злоумышленник проходил по улице, заметил открытый гараж и направился к нему. Внезапно из машины выскочил ребенок и закричал: «Вон! Вон отсюда!» Не ожидавший этого мужчина тут же убежал.
«Она была очень напугана, — рассказывает Джордан Пендли, мать девочки. — Для нее это был такой храбрый поступок».
Розыском сбежавшего злоумышленника занимается полиция.
В 2018 году сообщалось, что жительница бразильского города Манаус, штат Амазонас, задержала напавшего на нее грабителя. Девушка использовала болевой прием, чтобы прижать его к асфальту и удерживала в течение 20 минут, пока не приехала полиция.
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