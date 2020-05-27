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Девушка решила продать девственность ради борьбы с коронавирусом 

BigPicture.ru 1 час назад
Блогер хотела продать девственность из-за COVID-19
Фото: BigPicture.ru
У жительницы Индонезии Сары Салсабилы (Sarah Salsabila), известной в соцсетях как Сара Кейл, 340 тысяч подписчиков в Инстаграм. Девушка активно демонстрирует свою красивую жизнь: кадры из путешествий, брендовые вещи, дорогие машины. Однако недавно она придумала кое-что поинтереснее.
Инстадива шокировала пользователей, сделав неожиданное заявление: она объявила, что решила продать свою девственность ради борьбы с CoViD-19.
Сара назначила цену в два миллиарда индонезийских рупий (примерно 9,5 миллиона рублей), а вырученные средства пообещала отдать работникам коронавирусного фронта и пострадавшим во время пандемии.
«Одно из самых трудных решений в моей жизни. Возможно, некоторые из вас меня поймут. Я хочу сделать это, чтобы собрать средства для помощи пострадавшим от CoViD-19»
Однако ее затея обернулась едва ли не травлей. На блогершу обрушились с бурной критикой в соцсетях, обвиняя в аморальности, кощунстве, неискренности, хайпе и даже называли девушкой легкого поведения.
Ее заявление вызвало резонанс в индонезийском обществе, и некоторые влиятельные личности намекнули, что девушке может даже светить тюрьма. Ведь за подобное безнравственное поведение по местным законам она может получить до семи лет заключения.
После негативной реакции блогерша поспешила оправдаться и заявила, что аукцион был фейковым. Якобы она придумала его как «насмешку» над теми, кто до сих пор несерьезно относится к пандемии.
«Я никогда не продавала себя или свое достоинство»,
— заключила Сара.
И предложила помочь пострадавшим продуктами…
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