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В интернете появилось очередное видео с оптической иллюзией, которое заставило пользователей соцсети размышлять над развитием технического прогресса. Ролик опубликован пользователем Twitter.

На кадрах с беспилотника видна только часть движущегося автомобиля, который из-за ракурса и объектива "рыбий глаз" совсем не распознается в качестве транспортного средства. Пользователи соцсети поделились своим мнением насчет данной загадки:

"Я подумал, что это ковер-самолет", — признался пользователь @randomfandom88.

"Неужели я единственная, кто подумал, что это VR (технология виртуальной реальности. — Прим. ред.) и все они ехали на ковре-самолете?" — задалась вопросом @MSgirl29.

"С этого ракурса он выглядит как ковер-самолет", — отметила @brokkenbat.