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В России начали продавать крем «от излучения 5G» 

Мария Сергеева 2 часа назад
В России начали продавать крем «от излучения 5G»
Фото: Ivan Radic
Предприимчивые россияне оседлали волну фобий мобильной связи и излучения, начав активно продвигать косметические средства, которые якобы защищают от 5G. Подобные объявления размещены на "Авито".
Ранее в Великобритании торговали дорогостоящими флешками против 5G по 25 тысяч рублей. В России же сделали упор на кремы, лосьоны и мази для тела.
Авито
На площадке расположены десятки объявлений с самыми разными ценами на товары. Кто-то пишет, что принцип работы их продукта основывается на "радиобиологических особенностях организма". Дополнительных сведений, впрочем, не приводится.
В основном стоимость чудо-крема составляет от одной до пяти тысяч рублей. По всей видимости, цена колеблется в зависимости от того, обладает ли средство еще и функцией защиты от чипирования.
Авито
Помимо косметики есть еще объявления о продаже воды, оберегов и даже лака для ногтей от пресловутого "излучения 5G".
Ранее "Рамблер" писал о нераскрытой тайне Княгини полуночи.
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Безумный мир
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