В России начали продавать крем «от излучения 5G» 

Предприимчивые россияне оседлали волну фобий мобильной связи и излучения, начав активно продвигать косметические средства, которые якобы защищают от 5G. Подобные объявления размещены на "Авито".

Ранее в Великобритании торговали дорогостоящими флешками против 5G по 25 тысяч рублей. В России же сделали упор на кремы, лосьоны и мази для тела.

Авито

На площадке расположены десятки объявлений с самыми разными ценами на товары. Кто-то пишет, что принцип работы их продукта основывается на "радиобиологических особенностях организма". Дополнительных сведений, впрочем, не приводится.

В основном стоимость чудо-крема составляет от одной до пяти тысяч рублей. По всей видимости, цена колеблется в зависимости от того, обладает ли средство еще и функцией защиты от чипирования.

Авито

Помимо косметики есть еще объявления о продаже воды, оберегов и даже лака для ногтей от пресловутого "излучения 5G".