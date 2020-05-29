Возлюбленная Илона Маска продает часть своей души 

Избранница известного предпринимателя Илона Маска певица Граймс, которая недавно родила ему сына, решила продать часть своей души за $10 млн Отмечается, что покупатель получит официальный документ, где будет сказано о праве владения частичкой души девушки, а вот какой именно — решат юристы при составлении договора. Кроме того, в подарок знаменитость решила отдать картину, написанную ей 10 лет назад.

Необычный аукцион состоится на персональной арт-выставке в Лос-Анджелесе. Пройдет мероприятие с 28 мая по 3 июня в Gallery Platform Los Angeles, а с 28 мая по 31 августа — в Maccarone Los Angeles.

Граймс признается, что она, прежде всего, считает себя художником: до посвящения себя музыке певица писала картины, а одно из полотен носит название Selling Out и к нему прилагается душа автора.

"Изначально я не хотела, чтобы кто-то купил эту картину, поэтому я сказала, что мы должны просто выставить ее за $10 миллионов, и тогда она, вероятно, не будет продаваться" — признается возлюбленная Маска.

Чем дольше она думала над возможностью продажи, тем больше уверялась в том, что с правильнее будет отдать вместе с картиной частичку души. Поэтому артистка решила отринуть благотворительность и заняться продаже нематериального "Я".