Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина бросил вызов и окунулся в «черную ядовитую воду» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Мужчина бросил вызов и окунулся в «ядовитую воду»
Фото: Lenta.ru
В Англии мужчина бросил вызов и окунулся в токсичные воды так называемой голубой лагуны — заброшенного известнякового карьера возле британского города Бакстон в графстве Дербишир, ставшего популярной туристической достопримечательностью. Об этом сообщает Derbyshire Live.
Фото мужчины, который пренебрег предупреждающими знаками у водоема и профилактической беседой с офицером пожарно-спасательной службы, опубликовано в Twitter.
«Несмотря на дружескую беседу одного из наших специалистов по профилактике, этот человек все же решил, что плавать в черной ядовитой воде можно», — говорится в твите службы. Офицер, пытавшийся остановить мужчину, подвергся насилию с его стороны.
31 марта сообщалось, что знаменитую голубую лагуну перекрасили в черный цвет, чтобы остановить поток блогеров, нарушающих карантин ради фотографий. Получив сообщения о массовом нарушении запрета, полиция Бакстона залила в карьер чернила. Бывший карьер является ядовитой свалкой. В нем гниют старые автомобили, трупы животных, а вода стала токсичной, из-за чего приобрела необыкновенный бирюзовый цвет.
Видео дня. Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Последние новости
В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации Перечислены охваченные бунтами города США Перечислены охваченные бунтами города США Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Комментарии 1
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Почему на Руси возраст согласия начинался с 13 лет
Почему на Руси возраст согласия начинался с 13 лет
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Как немецкие генералы сидели в советском плену
Как немецкие генералы сидели в советском плену
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
10:34
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
Безумный мир
Самая известная бородатая женщина-циркачка
02:07
Самая известная бородатая женщина-циркачка
Люди Истории
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
00:41
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
Безумный мир
Падение метеорита на Армению попало на видео
00:17
Падение метеорита на Армению попало на видео
Безумный мир Места
Почему на старых фото люди не улыбались
02:23
Почему на старых фото люди не улыбались
Истории Вещи
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
10:54
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Истории
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
00:13
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение