Грудные маски озолотили сестер на 5 млн за день

Сестры из Австралии Бьянка и Бриджет Роччано (Bianca and Bridgett Roccisano) выставили на продажу маску для груди собственного производства и разбогатели почти на 70 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) за день. Об этом сообщает Daily Mail.

«Действие золотой маски направлено ​​на улучшение здоровья кожи, уменьшение морщин и борьбу с сухостью»,

— рассказала Бьянка Роччано.

Женщины создали свой бренд Booby Tape в 2018 году. Они начали с продаж тейп-ленты, с помощью которой можно безболезненно подтянуть грудь. За год им удалось заработать миллион долларов (70 миллионов рублей).

«Это было безумие. Мы были поражены отклику, который мы получили от клиентов. Конечно, мы предполагали, что у нашего бизнеса есть потенциал, но такой быстрый рост стал для нас неожиданностью»,

— пояснила Бьянка.

В апреле Матильда Мюррей (Matilda Murray) и Дон Робертсон (Don Robertson) выставили на продажу новую коллекцию спортивной одежды собственного бренда STAX и ее раскупили за семь минут. По словам пары, они заработали 150 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей) вместо ожидаемых 30 тысяч долларов (2,3 миллионов рублей), поскольку на сайт поступило 1000 заказов за первые семь минут скидок.