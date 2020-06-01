Электрик послушал голос в голове и разбогател

Житель Великобритании благодарит свой внутренний голос за покупку лотерейного билета, который принес ему миллион евро. Об этом сообщает Mirror.

31-летний электрик Саймон Уоддап не смог поверить своему счастью, когда 19 мая узнал, что стал обладателем одного миллиона евро (около 77 млн рублей).

По словам мужчины, когда он закупался в магазине, то в голове отчетливо прозвучал голос, настаивающий на покупке лотерейного билета.

"Я закупался в Aldi и всё время слышал, как этот голос в моей голове говорит мне купить лотерейный билет. Это звучит глупо, но я снова услышал это послание, когда вернулся домой" — приводит слова Уоддапа издание.

В результате электрик посетил сайт Nation Lottery, где и приобрел билет за 2,5 фунта (около 200 рублей). После покупки британец забыл о возможности выиграть, пока на его телефон не пришло сообщение от сайта.

Сначала электрик позвонил на горячую линию, где ему подтвердили, что это не ошибка. Позже в такое везение не поверили его мать и сестра, однако спустя два дня им пришлось поменять свое мнение.

Mirror

Саймон получил чек, на котором отображалась впечатляющая сумма, из которой он уже потратил деньги на одежду своим детям, а также запланировал отдых. Мужчина решил, что израсходует средства на исполнение мечты — станет застройщиком и укрепит здоровье. Кроме того, Уоддап хочет исполнить желание своей дочери и отвезти ее в Испанию.