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Электрик послушал голос в голове и выиграл миллион евро 

Мария Сергеева 3 часа назад
Электрик послушал голос в голове и разбогател
Фото: depositphotos.com
Житель Великобритании благодарит свой внутренний голос за покупку лотерейного билета, который принес ему миллион евро. Об этом сообщает Mirror.
31-летний электрик Саймон Уоддап не смог поверить своему счастью, когда 19 мая узнал, что стал обладателем одного миллиона евро (около 77 млн рублей).
По словам мужчины, когда он закупался в магазине, то в голове отчетливо прозвучал голос, настаивающий на покупке лотерейного билета.
"Я закупался в Aldi и всё время слышал, как этот голос в моей голове говорит мне купить лотерейный билет. Это звучит глупо, но я снова услышал это послание, когда вернулся домой" — приводит слова Уоддапа издание.
В результате электрик посетил сайт Nation Lottery, где и приобрел билет за 2,5 фунта (около 200 рублей). После покупки британец забыл о возможности выиграть, пока на его телефон не пришло сообщение от сайта.
Сначала электрик позвонил на горячую линию, где ему подтвердили, что это не ошибка. Позже в такое везение не поверили его мать и сестра, однако спустя два дня им пришлось поменять свое мнение.
Mirror
Саймон получил чек, на котором отображалась впечатляющая сумма, из которой он уже потратил деньги на одежду своим детям, а также запланировал отдых. Мужчина решил, что израсходует средства на исполнение мечты — станет застройщиком и укрепит здоровье. Кроме того, Уоддап хочет исполнить желание своей дочери и отвезти ее в Испанию.
Ранее "Рамблер" писал о скандале и долгах Вячеслава Зайцева и о том, что стало с устаревшим домом моды.
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Безумный мир , Вячеслав Зайцев
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