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Нарушители карантина занялись сексом в людном парке и попали на видео 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Нарушители карантина занялись сексом в людном парке
Фото: Lenta.ru
Жительница английского графства Эссекс сняла на видео, как нарушители карантина, введенного в стране из-за новой коронавирусной инфекции, занялись сексом в людном парке Торндон Кантри. На запись обратила внимание газета The Sun.
В воскресенье, 31 мая, британка гуляла по парку, когда заметила в траве обнаженную пару. Правонарушители занимались любовью, не обращая внимания на других посетителей парка. «Поверить в это не могу, — говорит один из очевидцев. — Парк был забит людьми. Окружающие были возмущены и поражены тем, что происходило прямо на наших глазах. Это немыслимо, учитывая еще, что Великобритания находится на карантине».
Собеседник издания подчеркнул, что парки — это единственное место, куда британцам разрешено ходить. «И эта больная парочка возомнила, что совокупляться в семейном парке в 11 утра, да еще и на виду у детей, — это нормально, — посетовал он. — Да, нам позволяют заниматься спортом на улице, но, очевидно, что их активность требовала приватности. К счастью, патрульные осматривали парк и поймали их».
Привлекли ли нарушителей порядка в ответственности, не уточняется.
Ранее велосипедист снял на камеру, как пара занималась сексом в нескольких метрах от Букингемского дворца. Конная полиция прогнала влюбленных, сделав им замечание о нарушении социальной дистанции.
В конце мая сообщалось, что жители США стали массово нарушать карантин и пренебрегать правилами безопасности, чтобы заняться сексом. Многие нарушители избежали последствий, но известны случаи, когда в результате подобного поведения люди заражались коронавирусом.
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