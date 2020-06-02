Нарушители карантина занялись сексом в людном парке

Жительница английского графства Эссекс сняла на видео, как нарушители карантина, введенного в стране из-за новой коронавирусной инфекции, занялись сексом в людном парке Торндон Кантри. На запись обратила внимание газета The Sun.

В воскресенье, 31 мая, британка гуляла по парку, когда заметила в траве обнаженную пару. Правонарушители занимались любовью, не обращая внимания на других посетителей парка. «Поверить в это не могу, — говорит один из очевидцев. — Парк был забит людьми. Окружающие были возмущены и поражены тем, что происходило прямо на наших глазах. Это немыслимо, учитывая еще, что Великобритания находится на карантине».

Собеседник издания подчеркнул, что парки — это единственное место, куда британцам разрешено ходить. «И эта больная парочка возомнила, что совокупляться в семейном парке в 11 утра, да еще и на виду у детей, — это нормально, — посетовал он. — Да, нам позволяют заниматься спортом на улице, но, очевидно, что их активность требовала приватности. К счастью, патрульные осматривали парк и поймали их».

Привлекли ли нарушителей порядка в ответственности, не уточняется.

Ранее велосипедист снял на камеру, как пара занималась сексом в нескольких метрах от Букингемского дворца. Конная полиция прогнала влюбленных, сделав им замечание о нарушении социальной дистанции.

В конце мая сообщалось, что жители США стали массово нарушать карантин и пренебрегать правилами безопасности, чтобы заняться сексом. Многие нарушители избежали последствий, но известны случаи, когда в результате подобного поведения люди заражались коронавирусом.