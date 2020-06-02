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Школьник искал свой подарок на день рождения и разрушил брак родителей 

Lenta.ru 7 часов назад
Школьник искал подарок и разрушил брак родителей
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit с ником RejectedBlueJay поделился историей о том, как был разрушен брак его родителей. Причиной этого стал мобильный телефон, который юзер обнаружил в поисках подарка на свой день рождения.
По словам рассказчика, история произошла, когда он был школьником. Уже тогда его мать и отец плохо ладили друг с другом, и мальчик коротал время за видеоиграми, пока родители ругались. «Отец изменял матери и использовал другой телефон, чтобы общаться с другими женщинами», — поведал RejectedBlueJay. Мать пользователя узнала об этом, и тогда мужчина избавился от устройства. На тот момент супруги решили сохранить брак ради своих детей.
По мере приближения дня рождения RejectedBlueJay начал гадать, что родители приготовили ему в качестве подарка. Сын обыскал их спальню и нашел за шкафом мобильник. Школьник вытащил его и спрятал в почтовом ящике, закрыв на замок. «В тот же день случилась драма, которая навсегда изменила мою жизнь», — поделился юзер.
Его отец начал обыскивать дом с очень грустным выражением лица, а на вопрос сына ответил, что ищет кое-что важное. Сам парень не придал этому значения и дождался приезда матери, после чего сообщил, что в ящике спрятана некая вещь. Женщина нашла там телефон и, по словам рассказчика, сохраняла спокойствие. Вся семья юноши отправилась кататься на машине, однако в салоне обстановка была крайне напряженной.
«В ту ночь отец уходил на работу в ночную смену, и этот телефон лежал на столе на кухне. Я только усугубил ситуацию, когда поднял его, будто никогда раньше не видел, и сказал: "Вау, какой классный телефон! Может, там есть классные игры?" И тогда мама расплакалась», — вспомнил RejectedBlueJay.
В скором времени отец парня съехал, однако супруги еще несколько лет не разводились. «Моя жизнь изменилась, потому что я очень хотел найти крутой подарок на день рождения», — рассказал юзер.
В комментариях пользователи Reddit поддержали рассказчика и сошлись на том, что он не виноват в произошедшем. Они заметили, что брак его родителей начал распадаться именно в тот момент, когда стало известно об изменах отца, а RejectedBlueJay только приблизил неизбежное.
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Комментарии 2
Безумный мир , Другое
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