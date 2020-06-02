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Тысячи гусениц вынудили женщину уйти из дома 

Lenta.ru 5 часов назад
Тысячи гусениц вынудили женщину уйти из дома
Фото: Lenta.ru
Тысячи гусениц заполонили дом жительницы таиландского города Ясотхон и выгнали ее на улицу. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.
Многочисленные личинки, покрывающие ее полы и стены, ужаснули 66-летнюю Саманг Чандарак (Samang Chandarak). Женщина день за днем пыталась вымести их на улицу, но это не помогало. «На следующий день сотни из них возвращались, — утверждает она. — Я четыре дня с ними борюсь, а они все прибывают».
После обращения к местным властям в доме была проведена дезинсекция. Количество гусениц не уменьшилось, зато яд подействовал на женщину.
«Кожа начала зудеть, и это меня не радует, — говорит она. — Я не могу здесь жить дальше. Мне придется уйти из дома».
В мае сообщалось, что в таиландской провинции Утхайтхани в жилой дом проникли около миллиона зловонных жуков и выгнали семью на улицу. Нашествие насекомых началось после проливного дождя, который прошел 10 мая.
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