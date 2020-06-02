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Блогерше и ее ребенку пригрозили убийством за необычную прическу 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогера и ее ребенка пригрозили убить за прическу
Фото: Lenta.ru
Фитнес-блогерша из Австралии Сара Стивенсон (Sarah Stevenson) рассказала, что она и ее ребенок стали получать угрозы убийством от неизвестных пользователей сети после публикации фотографии с необычной прической. Как сообщает Daily Mirror, проект был частью рекламной кампании, а в съемках принимал участие и ее сын.
На голове 27-летней Стивенсон, известной в соцсетях и на YouTube как Sarah's Day, были длинные цветные косы. Фотосессия была проведена для продвижения модного бренда White Fox Boutique из Сиднея. Однако подписчики отрицательно отреагировали на фотографии. Юзеры посчитали, что Стивенсон присвоила себе образ из другой культуры. Юзеры считают, что подобный стиль причесок — плетенные длинные двойные косы разных цветов — появился у чернокожих и использовался только ими.
Сотни пользователей в комментариях раскритиковали блогершу. «Крайне неуважительна с твоей стороны такая неосведомленность и вера в то, что можно просто удалить комментарии людей, пытающихся научить тебя», — говорилось в одном из них. Удивленная такой реакцией, Стивенсон решила отказаться от проекта и удалила снимки.
Позже она опубликовала заявление, в котором указала, что «приносит извинения тем, кого оскорбила». «У меня не было цели оскорбить. Я хочу, чтобы все чувствовали себя полноценными и уверенными в себе. Знайте, я люблю вас всех», — добавила блогерша. Она объяснила, что такой выбор цвета и оформления косичек был вдохновлен изучением причесок участников фестиваля музыки и искусств Коачелла (Coachella), проходящего в Калифорнии. «Ни разу не думала о том, что это будет культурной апроприацией», — призналась Стивенсон.
Однако это не остановило поток оскорблений в адрес блогерши и ее сына. «Я получаю наполненные ненавистью угрозы убийством в мой адрес и в адрес сына. Это бесчеловечно. Знаю, что 99 процентов из вас следят за мной, так как любят. Но этот один процент — они сумасшедшие», — подчеркнула она.
Ранее телеведущая Айша Карри (Ayesha Curry) опубликовала в Instagram фотографии в бикини, чем вызвала недовольство пользователей соцсетей. Пользователи припомнили ей пост пятилетней давности и пришли к выводу, что женщина лицемерит.
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Комментарии
Безумный мир , Сара Стивенсон
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