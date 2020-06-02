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Студент нашел у себя в штанах гнездо с птенцами 

Lenta.ru 2 часа назад
В среду, 27 мая, студент колледжа в китайской провинции Аньхой вернулся в общежитие впервые после введенного из-за вспышки коронавируса карантина, и нашел в сушившихся на балконе штанах гнездо с птенцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Студент впервые за пять месяцев карантина зашел в свою спальню в общежитии колледжа и услышал чириканье птиц. Он вышел на балкон, и увидел, что пернатые свили гнездо в черных спортивных штанах, сушившихся на вешалке для белья.
В гнезде оказались два птенца и невылупившееся яйцо. Пораженный студент снял гнездо на видео.
По словам молодого человека, после обнаружения гнезда птица-мать перестала прилетать, чтобы покормить птенцов. Он пытался дать им крошки хлеба, но безуспешно. «Сначала птенцы чувствовали себя хорошо, но когда я пришел на следующий день, они умирали», — рассказал студент.
Он похоронил погибших птиц неподалеку.
Ранее сообщалось, что в Амурской области самка аиста не бросила яйца, несмотря на бушующий вокруг нее пожар. Пламя не угрожало птице, так как ее гнездо располагалось на опоре линии электропередачи.
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