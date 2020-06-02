Попугай выступит в суде 

Выходящий из ряда вон инцидент произошел в мире судебных разбирательств. В Аргентине к делу о нападении на женщину как доказательство приобщили слова ее попугая. Так пернатый стал главным и единственным очевидцем. «Вечерка» разобралась, как такое вообще возможно.

В конце 2018 года на Элизабет Толедо, жительницу Сан-Фернандо, в ее собственном доме напали и затем убили. Один из полицейских, который расследовал дело на месте преступления, заметил, что попугай погибшей произносит не самые миролюбивые фразы. «Нет, пожалуйста, отпустите меня!» и «Почему вы избили меня?» — вот что исходило из клюва пернатого. Уже сегодня эти две фразы стали показаниями и были приобщены к уголовному делу. Но возможно ли официально приводить в суде такие доказательства? На этот вопрос ответил кандидат юридических наук Борис Пантелеев

— С точки зрения закона доказательством может быть как живое существо, так и неодушевленные предметы. Одно условие — они должны быть описаны, запротоколированы, приобщены к материалам дела и в дальнейшем представлены перед судом. Например, молния не может быть доказательством, а вот запечатленная на пленке молния — может. Здесь должен присутствовать момент фиксации, — поделился Пантелеев.

Он отметил, что разные животные всячески присутствуют в судебных делах. В качестве пострадавших или в роли тех, кто обнаружил доказательства преступления.

— Например, служебные собаки. Результаты их работы отмечаются в протоколах расследований. Деятельность собаки вполне укладывается в Уголовно-процессуальный кодекс, — отметил Борис Пантелеев.

Получается, что если таким образом попугай был признан следователем доказательством по делу, то это вполне нормальная ситуация в правовом поле.

— Главное, чтобы он был надлежащим образом описан, чтобы его речи были внесены в протокол осмотра доказательства. К нему нередко приобщается аудио или видеозапись. Если попугай был идентифицирован, доказано, что это именно животное пострадавшего, если его реплики были записаны и это все приобщено к материалам дела, то попугай признается доказательством и может быть заслушан в суде. В этом смысле каких-либо ограничений нет, — заключил Пантелеев.

Но можно ли верить словам попугая, который оказался в достаточно стрессовой ситуации? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к зоопсихологу Милене Фаустовой.

— В стрессовых ситуациях животные могут проявлять признаки короткой памяти. Например, как те фразы, которые произносит попугай. Но, к сожалению, нам неизвестно, умела ли птица говорить до преступления, обучала ли ее хозяйка и как она была социализирована с людьми. Вполне возможно, что этим пугающим фразам попугай мог научиться от самой женщины. Так что воспринимать его слова как истину я бы не стала, — заключила Фаустова.

Кстати, это не первый случай, когда попугая пытались привлечь в качестве свидетеля. В штате Мичиган в 2017 году семья погибшего мужчины просила приобщить к делу показания пернатого свидетеля.

Другая сторона медали

Были случаи, когда животные оказывались по ту сторону закона. В 2008 году македонский пасечник подал в суд на медведя, который воровал у него мед. В итоге косолапому присудили штраф в 3,5 тысячи долларов. Возмещать убытки пришлось государству.

А в американском городе Милтон, что в Западной Вирджинии, жителей терроризировала банда енотов-дебоширов. Те объедались забродившими яблоками и устраивали в городке погромы — переворачивали мусорные баки и даже нападали на прохожих. С кошками тоже случались казусы.

В 2012 году в Молдове сотрудники одной из тюрем задержали кота, который пытался попасть на территорию. К животному были приклеены пакетики с наркотиками. Видимо, он пытался доставить их заключенным.