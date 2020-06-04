Девушка два месяца встречала курьеров топлес 

Девушка целых два месяца встречала курьеров разных служб топлесс. Видеоролик данной акции опубликован на ее YouTube-канале.

На кадрах видно, как героиня, оставшись только в трусах, встречает курьеров, которые по-разному реагируют на такого клиента. Кто-то намеревается пройти к ней в квартиру, однако по большей части работники доставки смущаются и фотографируют девушку на телефон.

Сама обнаженная героиня начала свой перформанс ради того, чтобы поблагодарить курьеров, работающих в столь непростое время.