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Девушка два месяца встречала курьеров топлес 

Рамблер 4 часа назад
Девушка целых два месяца встречала курьеров разных служб топлесс. Видеоролик данной акции опубликован на ее YouTube-канале.
На кадрах видно, как героиня, оставшись только в трусах, встречает курьеров, которые по-разному реагируют на такого клиента. Кто-то намеревается пройти к ней в квартиру, однако по большей части работники доставки смущаются и фотографируют девушку на телефон.
Сама обнаженная героиня начала свой перформанс ради того, чтобы поблагодарить курьеров, работающих в столь непростое время.
Ранее "Рамблер" писал о гусе, который изобразил «лунную походку» Майкла Джексона.
Безумный мир , Видео , Майкл Джексон
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