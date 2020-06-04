Женщина с длинными ногтями пожаловалась на потерю

Американка Ли Редмонд (Lee Redmond), которая попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за ногтей общей длинной в 8,6 метров, рассказала об их потере. Об этом сообщает портал Mirror.

По словам Редмонд, она лишилась ногтей во время автомобильной аварии. Рекордсменка сидела на пассажирском сиденье, когда машина врезалась в три других транспортных средства.

«Первое, что я заметила — это ноготь. После чего я начала плакать», — поделилась она.

Героиня материала собрала все части ногтей на месте происшествия в пластиковый пакет, и теперь хранит его как напоминание о былой славе.

«Мне пришлось принять этот факт, поскольку я ничего не могла изменить. Они стали частью моей личности и я чувствовала, будто потеряла часть себя», — подчеркнула Редмонд.

Отмечается, что американке до сих пор принадлежит рекорд самых длинных ногтей в мире, однако она не удерживает текущее достижение, которое принадлежит Аянне Уильямс (Ayanna Williams).

В июне мастера российского салона Nail Sunny сделали маникюр в виде кебаба и удивили пользователей сети. Так, из жестяной банки специалистка сделала маленький мангал, ножки которого прикрепила к ногтям. Помимо этого из подручных средств были изготовлены кастрюля, мини-шампуры с нанизанными на них искусственными овощами и мясом. «Я ненавижу подобные дизайны», — написал один из юзеров.