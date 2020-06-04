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Тунцы догнали акулу-людоеда и принялись чесаться о нее 

Lenta.ru 6 часов назад
У берегов мексиканского полуострова Калифорния сняли на видео стаю желтоперых тунцов, преследующих акулу-людоеда. Кадры опубликовало издание USA Today.
«Довольно интересно было увидеть добычу, которая гонится за хищником», — заметил автор видео Эрик Джонс (Erik Jones).
По крайней мере двум тунцам удалось подплыть к акуле совсем близко и потереться о ее хвост. Хищная рыба проигнорировала преследователей и вскоре оставила их позади.
Морской биолог Крис Лоу (Chris Lowe) признался в беседе с USA Today, что знаком с таким явлением.
«Я слышал о тунцах, рыбах-лоцманах и прилипалах, которые трутся о больших белых акул в районе острова Гуадалупе, — сообщил он. — Полагаю, они страдают от эктопаразитов, которые вызывают зуд, а чтобы почесаться, нет ничего лучше, чем наждачная акулья шкура. Правда, чесаться об акулу со стороны головы не очень разумно».
Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
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Безумный мир , USA Today
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