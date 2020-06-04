Самые абсурдные методы лечения в истории медицины 

История медицины строилась на различных экспериментальных методиках, которые в совокупности с суевериями превращались в практические способы лечения докторов раннего времени. Некоторые из внедренных техник сейчас являются чересчур варварскими и абсурдными. О лидерах такого рейтинга и рассказывает "Рамблер".

Пускание крови

О данном лечении, использовавшемся в древности, слышали многие. Кровопускание или флеботомия причислена к методам альтернативной медицины. Раньше полагали, что причиной всех болезней человека являлся избыток соков организма, от которых, соответственно, и избавляли пациента. Стоит ли говорить, что пациенты нередко умирали от такой процедуры.

Трепанация

Данная методика практиковалась еще у древних людей, хотя сейчас сложно сказать, чего они пытались этим добиться. Существует теория, что таким образом лечили головные боли или повреждения мозга, а может быть трепанация считалась религиозной практикой. Точного ответа пока не нашлось.

Лечение ртутью

"Болезни Венеры" сейчас лечат антибиотиками, а вот врачам прошлого приходилось искать альтернативные пути. Один из них — ртуть. Согласно предположению, токсичное вещество помогало устранить излишки "слизи", а если больной плохо переносил ядовитый элемент, то это значило, что лечение действует. В целом, метод никак не влиял на сифилис, но частенько приводил к летальному исходу из-за интоксикации.

Антимастурбационный корсет

В XVIII веке в ряде европейских стран началась настоящая истерия, связанная с соблюдением строжайшей нравственной модели. Так, пытались бороться с самоудовлетворением благодаря специальным корсетам, которые не давали детям заботливых родителей возможность прикасаться к своим гениталиям. Такой метод борьбы с онанизмом, впрочем, признавался более экономичным и эффективным, чем связывание рук на ночь.

Ректальное курение

Некоторое время назад табак использовался для лечения болезней, включая даже область пищеварительного тракта. Проблема с доставкой целебного дыма до цели решалась с помощью специального приспособления с трубкой, которую вводили в прямую кишку. Таким образом врачи пытались избавить пациента от паразитов или желудочных колик. Кроме того, считалось, что табачный дым пробуждает жизненные силы, поэтому в качестве первой помощи наглотавшемуся воды человеку применяли данный метод.

Качели Джозефа Кокса

Английский невропатолог Джозеф Кокс изобрел специальный аппарат, позволяющий вращать пациента вокруг своей оси, что раньше применялось для лечения душевнобольных. Новшество касалось того, что больной сидел, откинувшись спиной назад, что вызывало у него головокружение, тошноту и рвоту, а также страх перед повторением процедуры. В частности, это делало диалог более конструктивным, а человека — контролируемым. Подобная антигуманистическая идея широко распространялась в области неврологии XIX века.

Лоботомия

Сомнительный метод прошлого столетия обрел невиданную популярность, когда американский врач Вальтер Фриман стал использовать надрез на лобных долях головного мозга для помощи душевнобольным. Шизофреникам доктор просверливал отверстие под веком при помощи ножа для колки льда, а затем пытался "исправить недостаток" на ощупь, что часто превращало пациента в "овощ".