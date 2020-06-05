В Сеть попала видеозапись необычного заплыва. По образовавшимся из-за проливного дождя лужам в Ивантеевке проплыл мужчина, как сообщает телеканал Москва 24.

Неизвестный надел нечто похожее на гидрокостюм, а в качестве средства передвижения выбрал надувной матрас. Тягачом для "мореплавателя" выступил легковой автомобиль с тросом.

Из-за проливных дождей в Московской области подтопило порядка 600 участков. Это касается как самих территорий возле домов, жилых строений и инженерных сооружений — мостов и дорог.

В Главном управлении МЧС России по Подмосковью предупредили граждан, что до пятницы, 5 июня, сохраняется угроза паводков на реках и новых затоплений. По информации экспертов, в отдельных участках уровень воды может вырасти до 4 метров.

Как стало известно ранее, 4 июня в Москве был побит рекорд по осадкам, установленный в 1969 году именно в этот день. В численном выражении это 29 миллиметров осадков.