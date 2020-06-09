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Голый телеведущий случайно попал на видео жены про йогу 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Голый телеведущий попал на видео жены про йогу
Фото: @AndreaDan
Ведущий американского телеканала CNN Крис Куомо случайно попал в кадр на видео его жены про йогу. Несмотря на то, что запись быстро удалили, пользователи успели сделать скриншот, пишет газета The New York Post.
Крис Куомо вместе сс женой Кристиной живет в частном доме в Хэмптоне. Именно оттуда во время самоизоляции больной коронавирусом Куомо вел эфиры на CNN. На видео, попавшем в сеть, обнаженный ведущий стоит спиной к камере и лицом к лужайке перед особняком.
Официальные представители телеканала, а также жена Куомо проигнорировали несколько писем и звонков журналистов газеты, которые хотели подтвердить, действительно ли фигура на фоне принадлежит 49-летнему ведущему, младшему брату губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Ведущий переболел коронавирусом в апреле. Однако в конце мая он признался, что не чувствует себя до конца здоровым. По его словам, спустя месяц после избавления от COVID-19 ему не давали покоя странные ощущения в легких.
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Безумный мир , Эндрю Куомо , CNN
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