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Видео реакции кота, впервые съевшего мороженое, набрало миллионы просмотров 

Вечерняя Москва 2 часа назад
В соцсетях набирает популярность короткий ролик с домашним котом, который впервые попробовал мороженое. Ему предложили лакомство на кончике ложки, и оно вызвало у пушистого питомца шок.
Видео появилось в TikTok, но за несколько дней стало вирусным и в других соцсетях, набрав более 3,5 миллионов просмотров.
Пользователи разделились на два непримиримых лагеря. Одни оставили тысячи комментариев, обвиняя хозяев в жестокости, якобы домашних питомцев нельзя кормить сладким. Вторая половина заявила, что от небольшого количества мороженого ничего страшного не будет, а в жару такое угощение очень приятно получить.
«По сути это издевательство над животным, так как в него тычут тем, что ему не нужно и не полезно, чтобы сделать якобы прикольный кадр», «У меня собака обожала мороженое, это было ее любимое лакомство. Так, что котик распробует и все будет хорошо».
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Безумный мир , Видео
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