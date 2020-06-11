В соцсетях набирает популярность короткий ролик с домашним котом, который впервые попробовал мороженое. Ему предложили лакомство на кончике ложки, и оно вызвало у пушистого питомца шок.

Видео появилось в TikTok, но за несколько дней стало вирусным и в других соцсетях, набрав более 3,5 миллионов просмотров.

Пользователи разделились на два непримиримых лагеря. Одни оставили тысячи комментариев, обвиняя хозяев в жестокости, якобы домашних питомцев нельзя кормить сладким. Вторая половина заявила, что от небольшого количества мороженого ничего страшного не будет, а в жару такое угощение очень приятно получить.

«По сути это издевательство над животным, так как в него тычут тем, что ему не нужно и не полезно, чтобы сделать якобы прикольный кадр», «У меня собака обожала мороженое, это было ее любимое лакомство. Так, что котик распробует и все будет хорошо».

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