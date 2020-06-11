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Самые безумные поступки, ставшие рекордами книги Гиннесса 

Диана Товсепова 5 часов назад
Самые безумные поступки, ставшие рекордами Гиннесса
Фото: depositphotos.com
Ежегодно находится примерно 50 000 желающих попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но на страницы попадает десятая часть претендентов. Некоторые рекорды, придуманные людьми, настолько странные, что удивляют всех.
1. Украинка Ольга Лещук раздавила три арбуза бедрами за 14,65 секунды.
2. 6 261 человек приняли участие в самой масштабной битве подушками.
3. Нэнси Зифкер — рекордсменка по стрельбе из лука ногами. С расстояния 6 м 10 см она попала в 24-сантиметровую мишень.
4. Самый богатый кот — питомец антиквара-миллионера Бена Реа. Коту Блэйки после смерти хозяина в 1988 году отошло 12 000 000 долларов.
5. Эдвард Ламли быстрее всех пробежал марафон в костюме овоща. Нарядившись в морковь, Эдвард преодолел дистанцию за 2 ч 59 мин 33 сек.
6. Рекорд по одновременному переворачиванию блинов на сковороде поставили в Великобритании. Там это сделали сразу 890 человек.
7. Самая объемная коллекция тюбиков зубной пасты (2 037 экземпляров) принадлежит Бэлу Колпакову.
8. Существует рекорд по открыванию пивных бутылок вертолетом. Бутылки устанавливают на высоте нескольких метров, к фюзеляжу винтокрылой машины крепят открывалку и таким образом вскрывают бутылки. Сегодня лучшее достижение — 6 бутылок за 3 минуты.
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Безумный мир
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