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Мужчина завещал многомиллионное состояние спасшим ему жизнь слонам 

Lenta.ru 4 часа назад
Мужчина завещал многомиллионное состояние слонам
Фото: Lenta.ru
Житель индийского штата Бихар завещал половину своего имущества двум слонам, которые неоднократно спасали ему жизнь. Об этом сообщает издание NDTV.
Ахтар Имам (Akhtar Imam) много лет работал в слоновьем заповеднике. Он управляет некоммерческой организацией по защите этих животных.
Имам решил завещать принадлежащую ему землю стоимостью несколько десятков миллионов рупий (10 миллионов рупий — 9,1 миллиона рублей) двум слонам — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.
Он рассказал, что слоны много раз спасали его от нападений местных головорезов. «Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько людей с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу», — сказал индиец.
«Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Италии кот унаследовал от хозяйки состояние в полтора миллиона евро (около 117,7 миллиона рублей). У пенсионерки не было супруга и детей, а кота она несколько лет назад подобрала на улице.
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