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Королева Великобритании Елизавета II каждый год поздравляет россиян с Днем России. Так произошло и три дня назад, когда было опубликовано ее послание россиянам. Однако пожелания британской монарха в этом году вызвали беспокойство и споры среди аудитории российского Telegram ввиду "наличия" в них скрытого смысла. "Рамблер" приводит конспирологическую теорию заместителя редактора отдела международой политики «КП» Эдварда Чеснокова.

Поздравление британской королевы:

Telegram-канал посольства Великобритании в Москве

"Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время" — переводит послание Telegram-канал посольства Великобритании в Москве.

Журналист сообщает, что при прочтении первых трех букв каждой строки получается осмысленное словосочетание — big tree (большое дерево). Далее следуют последние буквы каждой строки — styfers, где букву "r" можно прочитать как "ар". Получается — stay feared (пребывая в страхе).

Вопреки тому, что Елизавета II всегда подписывается "R" — Regina (королева), некоторые увидели в заглавной букве сокращение от Russia.

По словам Чеснокова, логика в таких криптограммах проста и линейна. Авторы, поддержавшие расследования опираются на песню Stand High Patrol — The Big Tree.

Первые буквы каждой строки — big tree. Первые буквы второго слова в каждой строке — go war (begins и ends опущены, так как в присутствует лишь одно слово в строчке). Последние две буквы средних строк или последние буквы каждой строки — stay of (f) me или st (a) y fe (a) rs.

Сотрудник СМИ предлагает приблизительный перевод:

"Большое дерево.

Воюй.

Пребывай в страхах (держись от меня подальше)".

Также, отмечает Чесноков, последние слова в каждой строке составляют осмысленный текст — Begins warmest Day of time R ends. Журналист приводит два варианта расшифровки:

Begins (the) warmest Day of time ends.

Begins (the) warmest Day of (f). Timer ends.

Наступает самый горячий день. Время вышло.

При сопоставлении всех ключей получается следующее:

"Большое дерево

Иди на войну

Наступает самый горячий день, время вышло

Бойся".

Кроме того, big tree можно прочитать фонетически, то есть big three, что можно отнести к "Большой тройке", военно-политическому блоку США-Британия-СССР/Россия.

До 1917 года правящий дом в Великобритании (Виндзоры) назывался "Саксен-Кобург-Готской династией", а у древних саксов и германцев был языческий символ Ирминсуль, который можно отождествить с Древом Жизни — Иггдрасиль. Реально существовавшее в Англии древо в 776 году уничтожено Карлом Великим , создателем первого евроглобалистского проекта, который по достоинству оценил Гитлер, а в СС даже появилась соответствующая дивизия из числа французских коллаборационистов ("Шарлемань").

Все это, по мнению журналиста, относит нас к угрозе, высказанной словами: Мировое Древо, язычество, война и «самый горячий день», оповещающий о конкретной дате — 22 июня (начало войны и летнее солнцестояние).

"Смена миропорядка.

Иди на войну.

Наступает самый горячий день, 22 июня время вышло,.