Кролик без ушей появился на свет в Ирландии

В Белфасте, Северная Ирландия, Великобритания, родился необычный, похожий на львенка кролик без ушей. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Кайли Кларк (Kylie Clarke) несколько лет занимается разведением кроликов. В начале мая одна из крольчих родила восемь детенышей, и Кларк заметила, что у одного из них нет ушей. Ирландка боялась, что он не доживет и до года. Однако необычный крольчонок развивался так же, как и его братья.

«Когда он подрос, мы поняли, что он необычайно красивый и милый, и решили оставить его себе. Мы назвали его Лео (Leo), потому что из-за отсутствия ушей он очень похож на львенка», — рассказала Кларк.

Она добавила, что не смогла выявить причину мутации. Однако дефект не повлиял на развитие Лео, он растет абсолютно здоровым.

Кларк призналась, что ее дети сразу полюбили необычного кролика. Они уделяют ему много внимания и любят с ним играть.

Ранее сообщалось о необычном поросенке, который родился в Китае. Его кожа была абсолютно гладкой, без волосяного покрова, а рыло напоминало по форме слоновий хобот.