Россиянин стал женщиной и отсудил семизначную сумму

Женщина-трансгендер Анастасия Васильева отсудила семизначную сумму за увольнение с должности печатницы в типографии. Об этом говорится в сообщении ЛГБТ-группы «Выход», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 июня.

Васильеву уволили из типографии после смены пола в 2017 году. Будучи мужчиной, она проработала на этой должности более десяти лет. Васильева подала иск в суд с требованием признать увольнение незаконным и дискриминационным. Суд не увидел факта дискриминации в действиях работодателя, поскольку решение об увольнении было принято в связи с тем, что профессия печатника входит в список из 456 запрещенных для женщин профессий.

Позднее Васильева подала в суд повторно. Экспертиза признала, что женщина может работать печатницей, поскольку в ее случае противопоказаний, связанных с охраной репродуктивного здоровья, нет. В связи с этим суд постановил выплатить Васильевой компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 1,85 миллиона рублей в качестве компенсации за время вынужденного прогула.

«Каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор, установленный в России списком профессий, запрещенных для женщин — проявление дискриминации. Это соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в отношении России», — заявил Макс Оленичев, советник ЛГБТ-группы «Выход», куда Васильева обратилась за юридической помощью.

«Выход» также подчеркивает, что это первый случай в России, когда женщина-трансгендер открыто отстояла свои трудовые права в суде.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.