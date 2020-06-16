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Полная блогерша с мужем повторили танец модели с футболистом и насмешили фанатов 

Lenta.ru 3 часа назад
Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео бразильской супермодели и «ангела» Victoria's Secret Изабель Гулар. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.
На оригинальных кадрах модель танцует возле бассейна в полосатом купальнике со своим молодым человеком, немецким футболистом Кевином Траппом. Барбер в свою очередь попыталась спародировать движения звездной пары в похожем бикини вместе со своим мужем. При этом на видео австралийка танцует на балконе на фоне тазика с водой.
«Танцуйте так, словно вы вместе примерно 20 лет», — подписала пост блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.
Публикация рассмешила ее подписчиков. «Мне нравится этот маленький бассейн!», «Вы крутые!», «Это видео сделало мой день», «Спасибо тебе за утро, наполненное смехом!» — комментировали они.
В апреле Селеста Барбер спародировала откровенный образ бразильской топ-модели и бывшего «ангела» Victoria's Secret Адрианы Лимы. На оригинальном ролике последнюю запечатлели в нижнем белье, чулках и туфлях на каблуке. Барбер попыталась повторить позы Лимы, надев бюстгальтер, майку и трусы, а также колготки в сетку и босоножки. «Ты напомнила мне собаку, которая пытается устроиться поудобнее на диване», — написал один из поклонников в комментариях.
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Комментарии
Безумный мир , Видео , Изабель Гулар , Кевин Трапп
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