Рептилоиды: 7 теорий заговора про королевскую семью

Наверное, нет ни одного всемирно известного человека, вокруг которого не крутились бы теории заговора. Публике не верится, что богатые и знаменитые — такие же люди, как и все. Наверняка в их успехе замешаны высшие силы, межпланетное правительство и опасные секты.

Королевская семья — один из излюбленных объектов для сплетен. Чего о них только не придумывают! Фамильные гербы, аристократия, принцы и герцоги, здравствующая королева в XXI веке — ну не может же здесь все быть так просто!

Елизавета II и ее родные — рептилоиды

Считается, что весь англоязычный мир подчиняется рептилоидам, начиная с генерального секретаря Дональда Трампа , заканчивая Бейонсе и Джей Зи . А кто же выступает в роли хвостатых чешуйчатых господ? Конечно же, королевская семья!

Первым этот фейк вбросил профессиональный конспиролог Дэвид Айк. Согласно его идее, мы живем в зыбком мире, отчасти захваченном чужой расой — Аннунаками. Представители Аннунаков размножаются скрещиванием своей ДНК с ДНК человека, и для того, чтобы продолжить род, выбирают незаурядных личностей.

Именно таким способом на свет появилась королева Елизавета II и принц Чарльз.

Откуда Айк все это узнал? У него были инсайдеры в виде бывшей подруги принцессы Дианы, а также Аризоны Уайлдер — любительницы сатанинских ритуалов. Их сомнительных сведений хватило для того, чтобы издать несколько книг и провести десятки лекций.

На самом же деле, никакой инопланетной расы не Земле нет и монаршие особы к ней не принадлежат. Тема рептилоидов уже настолько высмеяна и развенчана, что в 2020 году, пожалуй, всерьез в нее верить могут лишь люди, слишком далекие от науки.

Королевская семья пьет детскую кровь

Как думаете, почему Елизавета II дожила до почтенных 94 лет, а пожилой принц Чарльз быстро восстановился после коронавируса? Дорогое медицинское обслуживание? Хорошая генетика? Удачное стечение обстоятельств? Нет! Просто на обед королева и ее родные съедают зажаренного младенца и запивают бокалом свежей крови. Спасибо, что хотя бы абортированными эмбрионами не питаются!

Возможно, этот абсурдный миф пошел в народ из-за того, что Елизавета II всегда берет с собой в путешествия материал для переливания по рекомендации личного врача.

Если вдруг ей станет плохо в дороге, при себе у нее будет кровь подходящей группы и дефибриллятор. Скорее, именно благодаря этим предосторожностям королева до сих пор жива, и плоть детей здесь совсем не при чем.

Кейт Миддлтон родилась мужчиной

Герцогиня Кейт Миддлтон получила отличную спортивную закалку. Ей с детства прививали любовь к физкультуре. В школе она занималась бегом, теннисом и хоккеем, а сейчас увлекается греблей, кроссфитом, ездой на велосипеде, пилатесом и другими видами физической активности. Благодаря постоянным тренировкам у Кейт подтянутая фигура, мускулистые руки и крепкие ноги. И что вы думаете? На основании этого некоторые люди заподозрили, что жена принца Уильяма — бывший мужчина.

Оставим в стороне тот факт, что женщины тоже бывают высокими и с развитыми мышцами.

Но если бы Миддлтон действительно была трансгендером, зачем, спрашивается, скрывать этот факт?

Западное общество толерантно к ЛГБТ. В 2020 году необычная гендерная идентичность Кейт только сыграла бы на руку королевской семье. Такой удачный инфоповод упустили!

Принца Гарри вынудили жениться на Меган Маркл

Думаете, у британского наследница и американской актрисы настоящая любовь? Как бы не так! Согласно конспирологической версии, принц Гарри пошел под венец не по своей воле. Он стал пешкой в жестокой политической игре. Великобритания задумала захватить власть над США, а чтобы это сделать, нужно было обязательно женить внука Елизаветы II на гражданке Штатов. Правда, неизвестно, почему выбор пал именно на Меган Маркл, когда в Америке на тот момент было множество более успешных звезд кино и фотомоделей.

Родня королевы управляет фазами Луны

Поклонники королевской семьи обратили внимание на странную закономерность. Принц Чарльз родился во время аномально яркого суперлуния, первый день жизни принца Джорджа также совпал с Розовой Луной, а Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, появилась на свет, когда шло полное лунное затмение.

Из этого был сделан простой вывод: родственники королевы управляют циклами небесного светила и подгоняют их под свои нужды.

На самом деле, даже британские монархи не способны приказать спутнику Земли подчиняться их прихотям. Тем не менее, Елизавета II и ее близкие действительно трепетно относятся к природным явлениям. Вполне возможно, что они планируют важные события руководствуясь лунными фазами, но в этой простой человеческой слабости нет ничего сверхъестественного.

Принц Гарри — Антихрист

«Что за ерунда?», — спросите вы. Однако не торопитесь с выводами! Помните, в Библии описывался Антихрист, который рано или поздно придет на Землю и воцарится над человечеством? Он уже здесь, и это — не кто иной, как принц Гарри. Герцогу Сакесскому очень повезло: находясь в тени старшего брата Уильяма, он спокойно может проворачивать свои темные делишки и разрабатывать коварные планы, не привлекая внимания общественности. Правда, пока Антихрист в лице принца Гарри еще ничего не натворил, но все впереди!

Меган Маркл — биоробот

Эта теория обязана своему появлению британскому телешоу Britain’s Got Talent. Принц Гарри и его супруга пришли посмотреть финальный концерт, где вели себя очень странно. Они механически аплодировали, бездумно кивали головами, постоянно улыбались и не моргали. Пользователи Twitter тут же принялись строчить комментарии о том, что Меган Маркл подменили биороботом в парике и что другие члены королевской семьи не замечают вторжения бездушной машины в их дом.