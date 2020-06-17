Реальные эмоции и живые диалоги сейчас становятся трендом. Всем хочется узнать, что происходит за закрытыми дверями чужих домов и внутри других семей.
Сейчас в Сети шумно обсуждают видео с "дерзкой бабулей", которая ведет с со своим взрослым внуком ну очень серьезный разговор."Рамблер" разбирался что же такого в этом видеоролике.
Оказалось, пожилая женщина на переднем сиденье автомобиля требует у внука взять деньги на бензин, а кода он отказывается, бабушка не стесняясь в выражениях дает парню понять, что она здесь главная.
Да мне плевать, что тебе там не хочется, возьми деньги!", — приказывает бабуля мужчине.
Видео собрало тысячи комментариев и разлетелось по всему миру. Люди смеются и умиляются. Многие пишут, что такая бабушка нужна каждому.