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Дерзкая бабуля приказала внуку заткнуться и насмешила всех

Диана Товсепова
5 часов назад
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Реальные эмоции и живые диалоги сейчас становятся трендом. Всем хочется узнать, что происходит за закрытыми дверями чужих домов и внутри других семей.
Сейчас в Сети шумно обсуждают видео с "дерзкой бабулей", которая ведет с со своим взрослым внуком ну очень серьезный разговор."Рамблер" разбирался что же такого в этом видеоролике.
Оказалось, пожилая женщина на переднем сиденье автомобиля требует у внука взять деньги на бензин, а кода он отказывается, бабушка не стесняясь в выражениях дает парню понять, что она здесь главная.
"Заткнись!...
Да мне плевать, что тебе там не хочется, возьми деньги!", — приказывает бабуля мужчине.
Видео собрало тысячи комментариев и разлетелось по всему миру. Люди смеются и умиляются. Многие пишут, что такая бабушка нужна каждому.
Комментарии1
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