Самые нелепые и смешные преступления последних лет 

Пока одних преступников полиция ищет десятилетиями, другие вмиг выдают себя. Иной раз всему виной непродуманность злодеяния, но иногда злоумышленники попросту выбирают самые нелепые способы для совершения преступления. Подробнее о таких курьезных случаях — в материале "Рамблера".

Непутевый миллионер

Как-то раз 53-летний фальшивомонетчик Майкл Энтони Фуллер из США задумал разбогатеть. Решив, что честный труд — не для него, Фуллер изготовил купюру номиналом в миллион долларов. А затем сразу же отправился в супермаркет за покупками. Преступник приобрел пылесос, микроволновую печь и еще несколько вещей, после чего проследовал на кассу. Фуллер был намерен расплатиться своим миллионом долларов и ожидал сдачи в 999 524 доллара.

Вот только американец совсем позабыл о том, что самая крупная банкнота в США — 100 долларов. Полицейские задержали злоумышленника за изготовление и использование фальшивых денег прямо в супермаркете.

Неподходящий автомобиль

День Мелиссы Питерс начался довольно обыденно: она накормила завтраком сына и вместе с ним направилась к своему автомобилю, чтобы отвезти ребенка в школу. Внезапно злоумышленник схватил Питерс, приставил пистолет к ее голове и потребовал отдать ключи от машины. Женщина не стала сопротивляться: получив ключи, преступник поспешно направился к автомобилю. Какого же было его разочарование, когда он осознал, что в машине механическая коробка передач. Какое-то время он пытался разобраться в устройстве автомобиля, в ходе чего включил дворники, поворотники, дальний свет фар и даже звуковой сигнал. Но все безуспешно! В отчаянии преступник выбежал из машины, бросив ключи на землю. Полиция поймала его через несколько часов.

Плохой сувенир

В 2012 году двое приятелей из Великобритании, которые путешествовали по Австралии, решились на нестандартную авантюру: украсть пингвина. Рис Джонс и Кери Малс посреди ночи проникли в зоопарк, схватили птицу и унесли ее к себе в квартиру. Довольные собой и своим незаконным предприятием друзья легли спать, не подозревая о том, что ждет их утром. А они проснулись из-за украденного пингвина: птица была крайне шумной, пыталась во что бы то ни стало отыскать еду, без зазрения совести метила территорию и не желала пользоваться ванной, где англичане создали для нее искусственную среду обитания. Грабители попробовали избавиться от пингвина и выпустили его в соседний пруд. Вот только как раз в это время за ними приехала полиция, которую вызвали бдительные соседи.