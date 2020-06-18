Из монастыря сбежал выучивший молитвы попугай

В Серпухове пойман попугай, сбежавший из женского монастыря. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Зеленокрылый ара Ромка четыре года жил во Введенском женском монастыре и улетел, когда одна из послушниц вышла на улицу, не заметив, что он сидит у нее на плече. Монахини дали объявление в соцсетях и обещали вознаграждение за помощь при поиске, но оно не потребовалось. На следующий день им удалось самостоятельно найти беглеца на дереве у стен монастыря и приманить его постным печеньем.

За четыре года в монастыре Ромка выучил слова приветствия и запомнил строчки из молитв. Он может произнести «Спаси, Господи» и «Господи, помилуй» и любит разговаривать с монахинями и собственным отражением в зеркале. Чтобы попугай снова не улетел, обитательницам монастыря посоветовали внимательнее следить за плечами.

В мае сообщалось, что суд в Буэнос-Айресе, Аргентина, решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой жильцами хозяйки. Предположительно, попугай повторял последние слова жертвы.