Квартиру французской студентки «захватила» картошка 

Студентка из Франции оставила свою квартиру в коммуне Кане три месяца назад, а по возвращении обратно обнаружила, что ее место жительства "захватила" картошка. Об этом она сообщила в Twitter.

"Я чуть не получила сердечный приступ" — призналась она в соцсети.

Француженка подкрепила публикацию фотографиями десятков картофельных "щупалец", разросшихся по всей комнате, из-за того, что мешок с растениями, который остался в теплой квартире, дал ростки.

@donna9p

Оставленное в помещение растение даже повредило мебель. На изображениях видно, что представитель флоры смог пробиться сквозь клей, прикрепляющий полку к стене.