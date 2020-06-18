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Квартиру французской студентки «захватила» картошка 

Мария Сергеева 5 часов назад
Квартиру французской студентки «захватила» картошка
Фото: @donna9p
Студентка из Франции оставила свою квартиру в коммуне Кане три месяца назад, а по возвращении обратно обнаружила, что ее место жительства "захватила" картошка. Об этом она сообщила в Twitter.
"Я чуть не получила сердечный приступ" — призналась она в соцсети.
Француженка подкрепила публикацию фотографиями десятков картофельных "щупалец", разросшихся по всей комнате, из-за того, что мешок с растениями, который остался в теплой квартире, дал ростки.
@donna9p
Оставленное в помещение растение даже повредило мебель. На изображениях видно, что представитель флоры смог пробиться сквозь клей, прикрепляющий полку к стене.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дерзкая бабуля приказала внуку заткнуться и насмешила всех.
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