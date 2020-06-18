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Из женского монастыря сбежал выучивший молитвы попугай 

Мария Сергеева 1 час назад
Из монастыря сбежал выучивший молитвы попугай
Фото: Manjith Kainickara
В Серпухове поймали попугая, который сбежал из женского монастыря. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Зеленокрылый ара Ромка жил во Введенском женском монастыре в течение четырех лет. Улететь он смог, когда одна из послушниц вышла на улицу, не заметив птицу у себя на плече. Монахини тут же объявили награду за помощь в поиске, однако этого не потребовалось. Пернатый беглец на следующий день оказался на дереве у стен монастыря. Приманить Ромку удалось постным печеньем.
За четыре года зеленокрылый ара выучил слова приветствия и строчки из молитв. Он может произносить "Спаси, Господи" и "Господи, помилуй", а также любит разговаривать с отражением в зеркале.
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Безумный мир , Московский комсомолец
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