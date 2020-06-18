Из монастыря сбежал выучивший молитвы попугай

В Серпухове поймали попугая, который сбежал из женского монастыря. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Зеленокрылый ара Ромка жил во Введенском женском монастыре в течение четырех лет. Улететь он смог, когда одна из послушниц вышла на улицу, не заметив птицу у себя на плече. Монахини тут же объявили награду за помощь в поиске, однако этого не потребовалось. Пернатый беглец на следующий день оказался на дереве у стен монастыря. Приманить Ромку удалось постным печеньем.

За четыре года зеленокрылый ара выучил слова приветствия и строчки из молитв. Он может произносить "Спаси, Господи" и "Господи, помилуй", а также любит разговаривать с отражением в зеркале.